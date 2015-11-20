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ضبط 3 سيارات مبلغ بسرقتها فى حملة أمنية مكبرة بالبحيرة

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ضبط 3 سيارات مبلغ بسرقتها فى حملة أمنية مكبرة بالبحيرة ضبط 3 سيارات مبلغ بسرقتها فى حملة أمنية مكبرة بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير الأمن، حملة مكثفة لمواجهة سرقات السيارت بمراكز المحافظة المختلفة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط سيارة بدون لوحات ماركة سوزوكى بيضاء اللون بحوزة "يحى ف ب" 24 سنة سائق ومقيم قرية نديبه مركز دمنهور .

وبالكشف عنها تبين أنها تحمل شاسيه رقم 131923 موتور رقم 1121859 ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 25225/2015 جنح قسم سيدى جابر الإسكندرية، وأن أصل لوحات السيارة س ب ف 5281 عن بلاغ جمال الدين جابر أبو زيد، وتحرر المحضر رقم 18 أحوال مركز دمنهور.

كما تم ضبط سيارة بدون لوحات ماركة سوزوكى رصاصى اللون فر قائدها هارباً، وبالكشف عنها تبين أنها تحمل شاسيه رقم 130784 وموتور رقم 1120666 ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1046/2011 جنح قسم برج العرب الإسكندرية، وأن أصل لوحات السيارة ج ه ق 6248 عن بلاغ حلمى شاهين فتح الله، وتحرر المحضر رقم 5 احوال قسم شرطه دمنهور.

كما تم ضبط السيارة رقم 7413 س د ن ملاكى ماركة هيونداى النترا نبيتى اللون بحوزة "أشرف م ا" 40 سنة سائق ومقيم أبوالمطامير السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا متنوعة، آخرها القضية رقم 15075/2009 جنح أبو المطامير.

وبالكشف عنها تبين أنها تحمل شاسيه رقم 383649 موتور رقم 429193، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 17410/2015 جنح قسم شرطة دمنهور بتاريخ 6/11/2015 عن بلاغ سمر محمد شوقى كامل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10 أحوال قسم شرطة دمنهور.

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مصر 365