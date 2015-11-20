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ضبط 6 بنادق آلية ورشاش جيرنوف خلال حملة أمنية بأسيوط

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ضبط 6 بنادق آلية ورشاش جيرنوف خلال حملة أمنية بأسيوط ضبط 6 بنادق آلية ورشاش جيرنوف خلال حملة أمنية بأسيوط
تمكنت قوات أمن أسيوط، خلال حملة أمنية بقرية المعابدة ـ دائرة مركز أبنوب، من ضبط 6 بنادق آلية ورشاش جيرنوف وعدد من الطلقات النارية.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن حمل أمنية محلية، ضمت ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم محسن شريت رئيس مباحث المركز ومدعومة بمجموعات قتالية، من ضبط "د. م. ق" وبحوزته بندقية آلية و18 طلقة من ذات العيار، و"ع.أ. هـ" فلاح، بحوزته بندقية آلية و12 طلقة من ذات العيار، و"ص. ع. أ" فلاح بحوزته بندقية آلية، و20 طلقة من ذات العيار، كما تم ضبط بندقية آلية و36 طلقة من ذات العيار بمسكن المدعو"ع. م. ح "فلاح فر هارباً بالزراعات المتاخمة لمسكنه، وضبط بندقية آلية، و37 طلقة من ذات العيار، وحقيبة جلدية بمسكن "ع. د. ق" فلاح فر هارباً بالزراعات المتاخمة لمسكنه، وكذلك ضبط بندقية آلية، و37 طلقة من ذات العيار، حقيبة جلدية بمسكن المدعو "ي. د.ق" فلاح "فر هارباً بالزراعات المتاخمة لمسكنه".

كما تم ضبط رشاش جرينوف بمسكن "ا.ع. م" 37 سنة فلاح فر هارباً بالزراعات المتاخمة لمسكنه، مقيمين جميعهم بذات الناحية، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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مصر 365