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ضبط 5 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة فى المنيا

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ضبط 5 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة فى المنيا ضبط 5 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة فى المنيا
تمكنت حملة مرورية بالمنيا، اليوم الجمعة، من ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة.

وتلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا إخطارا من رئيس إدارة المرور، يفيد أنه فى إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطى سائقى الطرق السريعة للمواد المخدرة أثناء القيادة، وتم فحص 35 عينة للسائقين، والتى أسفرت عن إيجابية 5 عينات لسائقين متعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

فيما تمكنت حملة تموينية من ضبط "معروف . خ . ح" 39 سنة، صاحب مصنع لتعبئة العصائر بدون ترخيص بمركز سمالوط، وبحوزته "10840 عبوة عصير معدة للبيع مجهولة المصدر 1000 زجاجة عصير فارغة – 2000 إستيكر متنوع"، وذلك لاستخدامه مواد مجهولة المصدر، وتعبئة عصائر غير مطابقة للمواصفات.

كما تم ضبط "حجاج.ث. ح" 47 سنة صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص ببندر المنيا، لحيازته كمية "3 طن سكر – 175 ،1 طن مكرونة مجهولة المصدر"، و"بيتر.ف.ر" 25 سنة صاحب مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص بمركز أبو قرقاص، وبحوزته 720 زجاجة زيت طعام ن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
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