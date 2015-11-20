قهوجي : مخططات الإرهاب ستفشل أمام تصدي الجيش اللبناني

أعلن قائد الجيش اللبناني، العماد جان قهوجي، اليوم الجمعة، أن “مخططات الإرهاب ستفشل أمام وعي الجيش، وتصديه للتنظيمات الإرهابية، والتفاف اللبنانيين حوله، ورفضهم للإرهاب”.

وقال قهوجي اليوم خلال حديثه للعسكريين بمناسبة عيد الاستقلال 72 الذي يصادف الأحد المقبل إن “جميع محاولات الإرهاب ومخططاته ستبوء بالفشل أمام وعيكم ويقظتكم وتصديكم بقوة للتنظيمات الإرهابية وخلاياها التخريبية، وأمام صمود اللبنانيين والتفافهم حولكم، ورفضهم القاطع لهذه الظاهرة الغريبة عن نسيجهم الاجتماعي، وتضامنهم الوطني الواسع”، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن “عيد الاستقلال 72 يطل فيما تستمر معركة الجيش ضد الإرهاب من دون هوادة، لا سيما بعد ازدياد نشاطاته الإرهابية وتهديده السلم العالمي، ومحاولاته المتكررة في لبنان لضرب الاستقرار الوطني، وترويع المواطنين الآمنين، كما حصل بالأمس القريب في استهدافه الوحشي والجبان الضاحية الجنوبية للعاصمة”.

وتابع متوجهاً إلى العسكريين “أدعوكم اليوم إلى البقاء على أهبة الاستعداد، سواء على الحدود الجنوبية لمواجهة العدو الاسرائيلي، والتمسك بالقرار1701، أو على الحدود الشرقية وفي الداخل، لضرب الإرهاب وخلاياه التخريبية بيد من حديد، وللحفاظ على مسيرة السلم الأهلي في البلاد”.