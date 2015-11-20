أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. وزراء داخلية "شينجن" يجتمعون فى بروكسيل لبحث السيطرة على الحدود

Google+ Print
اليوم.. وزراء داخلية "شينجن" يجتمعون فى بروكسيل لبحث السيطرة على الحدود اليوم.. وزراء داخلية "شينجن" يجتمعون فى بروكسيل لبحث السيطرة على الحدود

أخبار أوروبا


>قالت إذاعة "أر تى إل" الفرنسية، إن وزراء داخلية الدول الأعضاء فى "شينجن" سيجتمعون اليوم فى بروكسيل لأول مرة منذ تنفيذ الهجمات الإرهابية فى باريس الجمعة الماضى، لمناقشة الوضع الأمنى على حدود البلدان المشاركة فى الاتفاقية، وللوقوف على كيفية دخول الإرهابى عبد الحميد أباعود من الأراضى السورية إلى أوروبا دون ملاحظته أو القبض عليه على الرغم من كونه من أكثر العناصر المتطرفة المدرجة على قوائم الإرهاب.

وقال الموقع إنه من المتوقع أن تطالب دول الاتحاد الأوروبى، وعلى رأسها طليعتها فرنسا، مراجعة سريعة لقواعد التنقل فى منطقة شنجن بما يتيح فرض المراقبة المنهجية للحدود الخارجية للاتحاد على مواطنى الدول الأعضاء أنفسهم، وإنه من الضرورى أن يتم التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات الأوروبية.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى، التى يطلب الاتحاد الأوروبى ببحث توسيع نطاق المراقبة ليشمل المواطنين الأوروبيين عند دخولهم منطقة شنجن، ولكن من الواضح أن دول الاتحاد باتت ترى وجوب تسريع الخطى فى هذا الاتجاه.

ومن المتوقع أن يقترح الوزارء الأوروبيون، مراجعة محددة للفصل السابع من قانون شنجن، الذى ينص على مراقبة الحدود الخارجية أمام مواطنى الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، والتدقيق المعمق الذى يشمل العودة إلى قاعدة البيانات على غرار نظام المعلومات الخاص بدول شنجن.

موضوعات متعلقة:


>- الإندبندنت: الهارب صلاح عبد السلام قد يكون مستهدفا من قبل تنظيم "داعش"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365