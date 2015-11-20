الجيش يستعد بـ 160 ألف مقاتل لتأمين المرحلة الثانية للانتخابات النيابية

بدأ أكثر من 160 الف مقاتل من رجال القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية الاستعداد والانتشار لدعم عناصر الشرطة المدنية في تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية وتوفير المناخ الامن لأكثر من 28 مليون و 204 الف ناخب للإدلاء بأصواتهم داخل 102 لجنة عامة و13858 لجنة فرعية و 5622 مركز انتخابي داخل 13 محافظة علي مستوي الجمهورية .

وتعاون المنطقة المركزية العسكرية وعناصر الدعم من أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في تأمين 12 مليون 294 الف و547 ناخب بمحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية حيث تصل عدد اللجان الي 43 لجنة عامة و 1888 مركز انتخابي و 5801 لجنة فرعية في المحافظات الثلاث .

وتشارك وحدات وتشكيلات الجيش الثاني الميداني في تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية ومحافظة شمال سيناء داخل 38 لجنة عامة و 2420 مركز انتخابي و5197 لجنة فرعية حيث يقدر عدد الناخبين بـ 10 مليون و 260 الف و865 ناخب.

كما استعدت عناصر الجيش الثالث الميداني لتأمين الانتخابات داخل 4 لجنة عامة 83 مركز انتخابي و 235 لجنة فرعية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء لتأمين 491 الف و 246 ناخب ، والمشاركة في تأمين الاهداف والمنشآت الحيوية في نطاق المسئولية.

كما تقوم المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع القوات البحرية في تأمين العملية الانتخابية بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ ودفع الدوريات الامنية لتأمين 5 مليون و 157 الف و 567 ناخب داخل 17 لجنة عامة و 1231 مركز انتخابي و 2625 لجنة فرعية في نطاق مسئوليتها.

كما تشارك القوات الجوية بتنفيذ طلعات الاستطلاع والمراقبة الجوية لمتابعة سير العملية الانتخابية ونقل صورة حية الي مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات وبالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية من خلال طائرات المراقبة الامنية وسيارات البث المباشر للأحداث، فضلا عن قيام المركز الاعلامي العسكري بالمتابعة الدقيقة لعملية التامين بمختلف المحافظات، ودفع العديد من اطقم العمل النفسي والمعنوي في نطاق القاهرة الكبري والمحافظات للمشاركة في توعية المواطنين وتوثيق الاستحقاق الدستوري الثالث لخارطة المستقبل .

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة علي مراجعة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة في التأمين ، وتجميع الاحتياطات وعناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية ، من انتشارها الامني للتصدي لأى اعمال عدائية تؤثر علي العملية الانتخابية ونشر العديد من الدوريات الامنية بالطرق والمحاور المرورية ، والاحتفاظ باحيتاطيات قريبة للتدخل السريع في حالة المواقف الطارئة لتوفير الامن والأمان للمواطنين في محيط اللجان ، ودراسة وتحليل اجراءات المشاركة خلال الجولة الاولي من الانتخابات النيابية والاستفادة منها خلال تنفيذ مهام التأمين والخروج بالمظهر الحضاري لشعب مصر العظيم .

وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة تم اعطاء تلقين لجميع عناصر القوات المسلحة المشاركة في تأمين الانتخابات ، وتدريبهم علي انسب الاساليب للتعامل مع المشكلات والمواقف الطارئة التي قد تؤثر علي سير العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وكيفية مجابهة التهديدات والعدائيات المحتملة ، وتسهيل الصعوبات التي قد تواجه الناخبين خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع درجات الاستعداد والتأهب بكافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة في نطاق محافظات المرحلة الثانية ، وتوفير الاطقم الطبية المدربة علي اعمال الاسعاف والإخلاء الطبي للحالات الحرجة باستخدام الاسعاف الطائر .

فضلا عن قيام عناصر من القوات المسلحه بتعزيز اجراءات التامين للمنشآت والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزاره الداخليه ، واتخاذ كافه اجراءات اليقظه والاستعداد لتنفيذ مهامها الرئيسيه وتأمين الحدود البرية والساحلية اللدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية والمجري الملاحي لقناة السويس، تحسبا لأي عدائيات محتملة، ومنع محاولات التسلل والتهريب بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

- الداخلية: التأمين لن يقتصر على محافظات المرحلة الثانية ويمتد لأرجاء البلاد