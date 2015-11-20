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مصدر أمنى مالى: المسلحون اقتحموا فندق راديسون فى بامكو وهم "يكبرون"

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مصدر أمنى مالى: المسلحون اقتحموا فندق راديسون فى بامكو وهم "يكبرون" مصدر أمنى مالى: المسلحون اقتحموا فندق راديسون فى بامكو وهم "يكبرون"

أخبار مالى

قال مصدر أمنى كبير فى مالى أن المسلحون اقتحموا فندق راديسون فى بامكو وهم "يكبرون"، وفى السياق ذاته قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة إن عددا من السياح الصينيين ضمن الذين "حوصروا" فى فندق هاجمه مسلحون فى باماكو عاصمة مالى .

وقالت شينخوا فى تقرير مقتضب بالإنجليزية "نزيل صينى اسم عائلته تشين قال لشينخوا عبر التطبيق الهاتفى (وى تشات) إنه من بين عدد من النزلاء الصينيين محاصر فى الفندق."

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