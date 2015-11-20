"الإسكان" تحذر من التعامل على أراضى الظهير العمرانى لـ"مارينا العلمين"

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين، من التعامل مع أى فرد أو جهة غير الهيئة على كافة الأراضى الواقعة فى المسافة بين (الكم 94 والكم101)، بمنطقة الظهير العمرانى لمركز "مارينا العلمين" السياحى من الطريق الساحلى (الإسكندرية – مطروح) شمالاً، وخط السكة الحديد جنوباً.

وتؤكد الهيئة أن هذه الأراضى تمثل مجتمعاً عمرانياً جديداً طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(540) لسنة 1980م باعتبار منطقة الساحل الشمالى الغربى مجتمعاً عمرانياً جديداً، والقرار الوزارى رقم (570) لسنة 1990م بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مركز مارينا العلمين السياحى.

وأكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير وتنمية المدن، أن هيئة المجتمعات هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى.

وقال نائب رئيس الهيئة: إنه حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى إجراءات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأراضى لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.