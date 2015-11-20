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بعد 30 عاما سجن.. واشنطن تفرج عن الجاسوس الإسرائيلى "جوناثان بولارد"

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بعد 30 عاما سجن.. واشنطن تفرج عن الجاسوس الإسرائيلى "جوناثان بولارد" بعد 30 عاما سجن.. واشنطن تفرج عن الجاسوس الإسرائيلى "جوناثان بولارد"
بعد 30 عاما قضاها الجاسوس الإسرائيلى جوناثان بولارد، فى السجن بالولايات المتحدة الأمريكية، ذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" – الإذاعة العامة الإسرائيلية الموجهة بالعربية – إن واشنطن أفرجت عن بولارد اليوم الجمعة.

وسيتم الإفراج عن الجاسوس بولارد البالغ من العمر 60 عاما بشروط مقيدة، بما فيها منعه من مغادرة الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات ومن استخدام الإنترنت، وذلك بعد حبسه 30 عاما بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن وكلاء بولارد طالبوا من الرئيس الأمريكى باراك أوباما السماح له بالذهاب إلى إسرائيل فور الإفراج عنه.
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