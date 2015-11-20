الزراعة تستعد لموسم استيراد التقاوى من الخارج باستراتيجية فحص محكمة

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، استعدادًا لموسم البطاطس واستيراد التقاوى من الدول الأوروبية استراتيجية محكمة لتشديد إجراءات فحص التقاوى المستوردة قبل دخولها البلاد.

وأكد الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، وصول 8 آلاف و400 طن من تقاوى البطاطس كدفعة أولى من دول فرنسا وأسكتلندا وإنجلترا وهولندا والدنماررك، لافتا إلى أنه يتم فحصها داخل محطات المستوردين المرخصة من قبل إدارة الحجر.

وتفقد "موسى" بعض الإدارات العامة ومنها مدينة السويس والميناء التابع لها "ميناء بدر"، والإسماعيلية، وأطلع على الحاويات والمنتجات الزراعية التى تصدر إلى الدول العربية والأجنبية، وذلك لمنع دخول الأمراض الحجرية أو الآفات أو الأمراض إلى مصر، حفاظَا على الثروة الزراعية المصرية.

وأضاف أن إدارة الحجر الزراعى أجرت تجارب معملية وهى المعاملة بالتبريد للقضاء على الأطوار غير الكاملة لحشرة ذبابة الفاكهة فى وجود ممثل من السفارة اليابانية، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات التى يتطلبها الجانب اليابانى من أجل تصدير الموالح المصرية وعلى رأسها البرتقال.

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