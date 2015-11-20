انطلاق مناورات إيرانية لتحرير مبنى يحاكى المسجد الأقصى والقدس

انطلقت صباح اليوم الجمعة المرحلة الرئيسية لمناورات ضخمة لقوات التعبئة اطلق عليها "الى بيت المقدس" فى محافظة قم المقدسة يشارك فيها 120 فوجا من هذه القوات.

وتتضمن المناورات اجراء تمرينات عسكرية لتحرير مبنى يحاكى المسجد الأقصى و القدس الشريف من أيدى "الصهاينة المحتلين"، بحسب وكالة انباء فارس الايرانية.

وتشارك فى هذه المناورات التى تجرى فى احدى المناطق بمحافظة قم "المقدسة 120" فوجا تابعة لقوات التعبئة ومقر الامام الحسين عليه السلام لقوات حرس الثورة الاسلامية ،بحسب وكالة فارس، وتتواجد هذه الافواج منذ يوم امس فى هذه المنطقة للمشاركة فى المناورات.