الجيش التركى يدفع بـ 30 عربة مدرعة لحدود شمال العراق

توجهت ما يقرب من 30 عربة تركية مدرعة ضد الألغام من طراز "القنفذ" إلى بلدة "يوكسك أوفا" التابعة لمحافظة "هكارى" المجاورة لمنطقة شمال العراق بغرض تعزيز القوات العسكرية المرابطة فى المناطق الحدودية هناك.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الجمعة، أن بلدة يوكسك أوفا شهدت تحركات عسكرية مكثفة تحت تدابير أمنية مكثفة تحسبا من هجمات منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية، فيما قامت طائرتان مروحيتان مقاتلتان بتقديم الحماية الأمنية للموكب العسكرى الذى انتقل إلى يوكسك أوفا الواقعة بجنوب شرقى تركيا.