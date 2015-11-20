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ضبط عاطل بحوزته 4 تذاكرهيروين وطلقات صوت بقصد الاتجار فى دمنهور

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ضبط عاطل بحوزته 4 تذاكرهيروين وطلقات صوت بقصد الاتجار فى دمنهور ضبط عاطل بحوزته 4 تذاكرهيروين وطلقات صوت بقصد الاتجار فى دمنهور
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطل بمدينة دمنهور، بحوزته 4 تذاكر من مخدر الهيروين وطلقات صوت بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود محضر محـرر بمعرفـة الإدارة العامة لمكافحة للمخدرات بمنطقة غرب الدلتا، يتضمن ضبط "م.م.ص" 29 سنة عاطل ومقيم أبو عبد الله دائرة قسم دمنهور، حال تواجده بالمنطقة، وبحوزته 4 تذاكر لمخدر الهيروين و3 طلقات محدثة صوت، بالإضافة إلى مبلغ مالى 130 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط والطلقات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 18131/ 715 جنايات قسم شرطة دمنهور لسنة 2015.

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مصر 365