القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بأسيوط

ألقى ضباط مباحث قسم اول اسيوط القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية أثناء دورية للمرور بالطريق الدائرى.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارآ يفيد قيام ضباط مباحث قسم أول أسيوط بحملة مرورية على الطريق الدائرى تمكنوا خلالها من ضبط "أ. ع. ح" سائق مقيم بمدينة مبارك ـ دائرة القسم سابق اتهامه فى قضية "سرقة دارجة بخارية"، و" أ. س. ع" طالب مقيم الأربعين ـ دائرة القسم سابق اتهامه فى قضيتين "مخدرات" مستقلين الدراجة البخارية رقم 123926 أسيوط .

وحاول المتهمون الهرب عند استيقاف القوات لهم مما اضطرها لمطارتهما بمطاردتهما واصطدام الدارجة البخارية بمطب صناعى، مما أدى لانقلابهما وإصابة الأول بجرح قطعى بالرأس، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى وعثر بجيب الدراجة البخارية على فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين .

وبمواجهة الثانى، اعترف باشتراكه مع الأول فى تكوين تشكيل لسرقة الدراجات البخارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك وقيامهما بسرقة الدراجة البخارية سالفة الذكر من أمام مستشفى الإيمان بالأربعين دائرة القسم، وكانا فى طريقهما لسرقة دراجة بخارية أخرى والسلاح المضبوط لتمكينهما من ذلك، وبالكشف عن الدراجة البخارية المضبوطة تبين أنها ملك "ح. خ. م" حداد ومقيم بغرب البلد، وباستدعائه أقر أنه لم يكتشف واقعة السرقة إلا حين استدعائه.

تم تحرير تحرير المحضر اللازم و جارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.