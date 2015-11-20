أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بأسيوط

Google+ Print
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بأسيوط القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بأسيوط
ألقى ضباط مباحث قسم اول اسيوط القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية أثناء دورية للمرور بالطريق الدائرى.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارآ يفيد قيام ضباط مباحث قسم أول أسيوط بحملة مرورية على الطريق الدائرى تمكنوا خلالها من ضبط "أ. ع. ح" سائق مقيم بمدينة مبارك ـ دائرة القسم سابق اتهامه فى قضية "سرقة دارجة بخارية"، و" أ. س. ع" طالب مقيم الأربعين ـ دائرة القسم سابق اتهامه فى قضيتين "مخدرات" مستقلين الدراجة البخارية رقم 123926 أسيوط .

وحاول المتهمون الهرب عند استيقاف القوات لهم مما اضطرها لمطارتهما بمطاردتهما واصطدام الدارجة البخارية بمطب صناعى، مما أدى لانقلابهما وإصابة الأول بجرح قطعى بالرأس، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى وعثر بجيب الدراجة البخارية على فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين .

وبمواجهة الثانى، اعترف باشتراكه مع الأول فى تكوين تشكيل لسرقة الدراجات البخارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك وقيامهما بسرقة الدراجة البخارية سالفة الذكر من أمام مستشفى الإيمان بالأربعين دائرة القسم، وكانا فى طريقهما لسرقة دراجة بخارية أخرى والسلاح المضبوط لتمكينهما من ذلك، وبالكشف عن الدراجة البخارية المضبوطة تبين أنها ملك "ح. خ. م" حداد ومقيم بغرب البلد، وباستدعائه أقر أنه لم يكتشف واقعة السرقة إلا حين استدعائه.

تم تحرير تحرير المحضر اللازم و جارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365