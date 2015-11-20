ضبط 34 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مطعمين فى أسيوط

شنت مباحث تموين أسيوط، بالتعاون مع مديرية التموين والصحة والطب البيطرى، حملة مكبرة، تمكنت من ضبط 34 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستخدام بمطعمين بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد بضبط "م. ح. م" مقيم منقباد مركز أسيوط المدير المسئول عن أحد المطاعم الكائن بمنقباد مركز أسيوط، وضبط بالمطعم (28 كجم) من اللحوم المفرومة – والكبد – الدجاج المفروم بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط "ا.س.س" مقيم حارة جاد أول أسيوط المدير المسئول لأحد المطاعم الكائن بشارع ستى أول أسيوط، حيث ضبط بالمطعم (6 كجم) من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجزر الحكومى، تحرر محضر بالمضبوطات وجار العرض على النيابة.