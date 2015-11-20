أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 34 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مطعمين فى أسيوط

Google+ Print
ضبط 34 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مطعمين فى أسيوط ضبط 34 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مطعمين فى أسيوط
شنت مباحث تموين أسيوط، بالتعاون مع مديرية والصحة والطب البيطرى، حملة مكبرة، تمكنت من ضبط 34 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستخدام بمطعمين بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد بضبط "م. ح. م" مقيم منقباد مركز أسيوط المدير المسئول عن أحد المطاعم الكائن بمنقباد مركز أسيوط، وضبط بالمطعم (28 كجم) من اللحوم المفرومة – والكبد – الدجاج المفروم بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط "ا.س.س" مقيم حارة جاد أول أسيوط المدير المسئول لأحد المطاعم الكائن بشارع ستى أول أسيوط، حيث ضبط بالمطعم (6 كجم) من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجزر الحكومى، تحرر محضر بالمضبوطات وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد