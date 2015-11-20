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رئيس وزراء المجر: على الاتحاد الأوروبي مراجعة المعايير التي أسس عليها

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رئيس وزراء المجر: على الاتحاد الأوروبي مراجعة المعايير التي أسس عليها رئيس وزراء المجر: على الاتحاد الأوروبي مراجعة المعايير التي أسس عليها

أرشيفية

قال  رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان،  يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي واجه تحديات هائلة في السنوات الأخيرة وأنه حان الوقت لمراجعة المعايير الأساسية التي تأسس عليها وبعدها تعدل المعاهدات التي قام عليها.

وسئل أوربان عن الاقتراح الذي تقدمت به هولندا لاقامة “منطقة شينجن مصغرة” فقال إن ذلك ليس المجال الوحيد الذي يحتاج إلى إصلاح.

وناقشت حكومة هولندا داخليًا ومع حلفائها خطة لفحص جوازات السفر على حدود عدة دول في غرب أوروبا في مسعى للسيطرة على توافد أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين.

وذكرت تقارير صحفية أن “منطقة شينجن المصغرة” ستشمل النمسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا وتنطوي على إنشاء مخيمات مؤقتة للمهاجرين خارج هذه الحدود.

وقال رئيس وزراء المجر إن أزمة اللاجئين ومخاطر الإرهاب المتزايدة يحتم وضع لوائح منظمة للسيطرة على الحدود كما أن أزمة منطقة اليورو الأخيرة تثير تساؤلات عن سياسة نقدية مشتركة في غياب سياسة مالية مشتركة.

 

 

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