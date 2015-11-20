البدري يعبر عن استياءه من اهتمام الإعلام بحضور كوبر لتصفيات الأوليمبياد

عبر حسام البدري مدرب منتخب مصر الأوليمبي عن استياءه من اهتمام الإعلام برغبة هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة بحضور منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة التي ستبدأ نهاية الشهر الجاري.

وسيلعب منتخب مصر الأوليمبي في الأخيرة في مجموعة تضم الجزائر ونيجيريا ومالي وسيتأهل الثلاثة الأوائل من البطولة إلى أويمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وأعلن كوبر في وقت سابق رغبته في السفر للسنغال من أجل متابعة الفريق المصري عن قرب وهو ما يقلق حسام البدري مدرب الأهلي السابق.

ورد لاعب المارد الأحمر السابق عبر قناة تن منفعلا عندما سؤل عن حضور كوبر:"وجوده لن يؤثر في شيء".

"لن يعطي اللاعبين دفعة أو حافز. هذا فقط كلام الإعلام وهو ما يمثل ضغطا على اللاعبين".

ويضم المنتخب الأوليمبي المصري العديد من عناصر فريق الفراعنة الأول الذين يعتمد عليهم كوبر بنسب متفاوتة مثل رامي ربيعة ومحمود كهربا ورمضان صبحي ومصطفى فتحي.