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تقرير تونسي - الزمالك والأهلي مهتمان بضم مهاجم الصفاقسي.. أحدهما يريده فورا

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تقرير تونسي - الزمالك والأهلي مهتمان بضم مهاجم الصفاقسي.. أحدهما يريده فورا تقرير تونسي - الزمالك والأهلي مهتمان بضم مهاجم الصفاقسي.. أحدهما يريده فورا

ذكرت صحيفة كوارجي التونسية الناطقة باللغة الفرنسية أن الأهلي والزمالك مهتمان بضم إزيكيل ندواسيل مهاجم الصفاقسي ومنتخب تشاد.

وتألق اللاعب الدولي مع ناديه وسجل 4 أهداف في الموسم الجديد من الدوري إضافة لزيارته شباك منتخب في ذهاب المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018.

وأفادت الصحيفة بأن الصفاقسي لا ينوي التفريط في لاعبه وأنه سيرفض أي عرض مقدم مقابل الاستغناء عن ندواسيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزمالك هو الأكثر رغبة في الحصول على خدمات اللاعب وأنه بدأ أولى خطواته في الصفقة التي يريد أن يحسمها يناير المقبل.

ويبحث الزمالك منذ فترة عن مهاجم إفريقي ليجاور باسم مرسي وأحمد حسن مكي ومحمد سالم في الخط الأمامي للفريق بعد رحيل عبد الله سيسيه إلى اتحاد الشرطة.

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