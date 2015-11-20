مانشستر سيتي يفقد لاعبه 3 أشهر بسبب الإصابة

(إفي): يبتعد لاعب الوسط الفرنسي سمير نصري عن فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي للأشهر الثلاثة المقبلة بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، وفقا لما كشفه اللاعب اليوم الخميس.

وأعلن نصري (28 عاما)، الذي لم يخض مباراة مع السيتيزين منذ 17 أكتوبر الماضي حينما خرج خلال الشوط الثاني من لقاء بورنموث الذي انتهى 5-1 ، عن فترة ابتعاده عبر شبكة (إنستجرام) الاجتماعية.

وكتب الفرنسي "ما لا يقتلك يجعلك أقوى. سأعود أفضل مما كنت. نلتقي بعد ثلاثة أشهر"، مرفقا صورة يظهر بها في وضعية التفكير ومستندا على عكاز.

كان نصري قد خاض ثماني مباريات مع السيتي خلال الموسم الجاري، أحرز فيها هدفا خلال الفوز على إيفرتون 2-0 في أغسطس الماضي.

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