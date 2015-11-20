محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال ترميم مسجد أبو بكر الصديق والمستشفى العام

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على ممثلى الشركة المنفذة لأعمال الترميمات والصيانة الشاملة التى يجرى تنفيذها بمسجد "أبوبكر الصديق" بضرورة مضاعفة وتكثيف حجم الأعمال وسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لتجديد وصيانة المسجد، وإعادة افتتاحه من جديد، واستئناف أداء شعائر الصلاة والعبادات بالمسجد، لاسيما وأنه يعد أشهر مساجد الإسماعيلية، والذى يتسع لاستيعاب آلاف المصلين علاوة على تميز المسجد بالطرز المعمارية والزخارف الإسلامية.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التى قام بها محافظ الإسماعيلية للمسجد، والتى رافقه خلالها المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال ودفع عجلة العمل والوقوف على أى معوقات والعمل على تذليلها.

وأجرى المحافظ جولة لمستشفى الإسماعيلية العام، والتى رافقه خلالها المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك للوقوف على مستوى أداء الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمرضى لا سيما فى أوقات الطوارئ والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى.

وتفقد محافظ الإسماعيلية قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، والتقى بعدد كبير من المرضى وذويهم، بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين فى حوادث طرق والذين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وأطمأن منهم جميعا على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها لهم واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، والتى وعد بالعمل على تلبيتها فى أسرع وأقل وقت ممكن وفى إطار الإمكانيات المتاحة.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام الحتمى بحسن استقبال ومعاملة المرضى ومرافقيهم وبذل أقصى جهد لرفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين، والاهتمام بتكثيف أعمال النظافة العامة والحفاظ على الشكل الحضارى للمستشفى.

>