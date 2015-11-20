اتكلم لغات.. تعلم اللغات يساعد على التعافى من السكتة الدماغية بنسبة 40%

السكتة الدماغية من الأمراض التى يتعرض لها العديد من الأشخاص، نتيجة لأسباب كثيرة، ووجد أن اللغات المتعددة تجعلك تستعيد قدراتك الدماغية بعد الإصابة.

ووفقا لتقرير نشر بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن 40 % من الأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية الذين يتكلمون لغات متعددة يستعيدون الوظائف العقلية الكاملة مقابل 20% من الأشخاص الذين يتحدثون لغة واحدة.

ووجدت دراسة شملت أكثر من 600 شخص مصابين بالسكتة الدماغية، أن 40% من الأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية ويتحدثون أكثر من لغة، يستعيدون الوظائف العقلية بشكل عادى مقارنة بـ20% من الأشخاص الذين يتكلمون لغة واحدة.

وأخذ الباحثون فى الاعتبار عوامل أخرى كالتدخين وارتفاع ضغط الدم والسكرى والعمر، ووجود أسلوب حياة أكثر صحة، وهذه عى المرة الأولى التى يتم فيها إجراء دراسة تبحث فى العلاقة بين عدد اللغات المنطوقة ونتائج المريض المعرفية بعد إصابته بالسكتة الدماغية.

ووفقا للتقرير يعتقد الباحثون أن تكلم لغات متعددة تعزز الإدراك وتحسن قدرة الدماغ على التكيف مع التأثيرات الضارة كالسكتة الدماغية أو الخرف.