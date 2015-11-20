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جرثومة بالأمعاء تعوق فاعلية عقاقير تنشيط الجهاز المناعى ضد أمراض السرطان

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جرثومة بالأمعاء تعوق فاعلية عقاقير تنشيط الجهاز المناعى ضد أمراض السرطان جرثومة بالأمعاء تعوق فاعلية عقاقير تنشيط الجهاز المناعى ضد أمراض السرطان
أظهرت الدراسة العلمية التى أجراها البروفسور "فرانسوا – سيجو" مدير المركز الوطنى للأبحاث السرطانية الفرنسية أن عقار "ايبيليموماب" الذى ينشط الجهاز المناعى لمكافحة السرطان لا يستفيد منه غير واحد من بين خمسة مرضى من السرطان، وذلك بسبب وجود بكتيريا عديدة فى الأمعاء تعوق فاعلية هذا العقار فى تنشيط الجهاز المناعى لمحاربة الأورام السرطانية.

وأوضحت الدراسات التى أجريت على الفئران المصابة بالأورام السرطانية وتم معالجتها بهذا العقار أن الورم يختفى لدى الحيوانات التى ليس لديها ميكروبات فى الأمعاء وقد أجرى الباحثون تحليلاتهم على براز هذه القوارض لتحديد نوع البكتيريا وجد أن العلاج عن طريق العقاقير المنشطة للجهاز المناعى يفقد فاعليته عندما تكون جرثومة الفئران خالية من نوعين من البكتريا من مجموعة "باكترويد" ذات الجينات المناعية مما تطلب تزويد هذه الفئران بمضادات لهذه الجينات.

يذكر أن عقار "نيفولوماب" لعلاج سرطان الرئة وعقاقير أخرى لعلاج سرطان المثانة والكلى والكبد وكلها تعمل على تنشيط الجهاز المناعى فى الجسم الذى يقاوم بنسبة الأورام السرطانية ويقضى عليها.. ولكن هناك من يستجيب جهازه لهذه العقاقير وهناك من يرفضها، لذا فهى محل دراسة حاليا لتلاشيها.

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