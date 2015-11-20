مسلح يطلق النار على مقر وزارة البشمركة بأربيل العراقية وينتحر

أطلق مسلح النار على مقر وزارة “البشمركة” الكردية في أربيل شمالي العراق اليوم الجمعة، وانتحر بإطلاق النار على نفسه قبل أن تصل إليه قوات الأمن في موقع الحادث.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكر نائب رئيس أركان “البشمركة” اللواء سالار محمد جبار- في تصريح صحفي- أن مدنيًا أطلق النار صباح اليوم باستخدام سلاح رشاش من نوع “كلاشينكوف”، وردت قوات حرس الوزارة بالرد عليه، وقام المسلح بالانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وأشار إلى أن قوات الأمن الكردية ألقت القبض على السائق الذي رافق المهاجم، وصادرت السيارة التي نقلته الى موقع الحادث، الذي نفى أي صلة له بالمهاجم.

ولفت مصدر أمني كردي إلى أن جهاز مكافحة الجريمة نقل الجثة الى الطب العدلي، مشيرا إلى أن المسلح يدعي عبد الرحمن ياسين ويبلغ من العمر 32 عاما ويعمل في أحد المخابز بمنطقة هفالان، وأن والد المهاجم قال إن ابنه كان مصابا بالسرطان.