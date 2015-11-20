«الزراعة»: استراتيجية محكمة لتشديد إجراءات فحص التقاوى المستوردة

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، استراتيجية محكمة لتشديد إجراءات فحص التقاوي المستوردة قبل دخولها البلاد، وذلك استعدادًا لموسم البطاطس واستيراد التقاوي من الدول الأوروبية .

وكشف الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن وصول 8 آلاف و400 طن من تقاوي البطاطس كدفعة أولى من دول فرنسا وأسكتلندا وإنجلترا وهولندا والدنمارك ويتم فحصها داخل محطات المستوردين المرخصة من قبل إدارة الحجر.

وذكرت وزارة الزراعة، في بيان لها، أن موسى قام بجولة تفقدية لبعض الإدارات العامة ومنها مدينة السويس والميناء التابع لها “ميناء بدر”، والإسماعيلية، واطلع على الحاويات والمنتجات الزراعية التي تصدر إلى الدول العربية والأجنبية، وذلك لمنع دخول الأمراض الحجرية أو الآفات أو الأمراض إلى مصر، حفاظَا على الثروة الزراعية المصرية.

وأضاف البيان أن إدارة الحجر الزراعي أجرت تجارب معملية وهي المعاملة بالتبريد للقضاء على الأطوار غير الكاملة لحشرة ذبابة الفاكهة في وجود ممثل من السفارة اليابانية، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات التي يتطلبها الجانب الياباني من أجل تصدير الموالح المصرية وعلى رأسها البرتقال.