ضبط ربع كيلو هيروين و300 قرص مخدر و218 هاربا فى حملات بأسوان والبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم ( 200 ) جرام لمسحوق الهيروين المخدر، مبلغ مالى ( 250 ) جنيها، عدد ( 300 ) قرص مخدر، وعدد ( 2 ) سكين.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار، بقيام كل من "م.م.م" عاطل ومقيم المنشية الجديدة دائرة القسم مسجل شقى خطر تحت رقم ( 212) فئة ( ج ) "نشل" وسبق اتهامه فى عدد (25) قضية متنوعة (مخدرات، سرقة، نشل، ضرب، سلاح أبيض) آخرها القضية رقم 50/2010 جنح ا د ط مركز ادكو "سلاح أبيض" و"ك.ش.ك" سائق ومقيم كفر سليم دائرة القسم مسجل شقى خطر تحت رقم ( 984) فئة(ب) "سرقات عامة" وسبق إتهامه فى عدد ( 26 ) قضية متنوعة (مخدرات، سرقات عامة، ضرب) آخرها القضية رقم 3070 /2013 جنايات قسم كفر الدوار "مخدرات"، و"م.م.ا" عاطل ومقيم السناهرة / دائرة القسم والسابق اتهامه فى عدد ( 12) قضية متنوعة (مخدرات، إيصال أمانة، ضرب، سرقة بالإكراه) آخرهم القضية رقم 12817/2014 جنايات قسم كفر الدوار "سرقة بالإكراه"، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بمزاولة نشاطهما ببندر كفر الدوار وبحوزتهم عدد (200) جرام لمسحوق الهيروين المخدر، مبلغ مالى (250) جنيها، عدد (300) قرص مخدر، عدد (2) سكين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح المضبوط بقصد الدفاع، وتحرر المحضر رقم 1202/2015 جنح قسم كفر الدوار.

وفى أسوان شنت الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية تحت إشراف مدير أمن أسوان اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، أسفرت عن ضبط 218 هاربا من أحكام قضائية بأسوان.

كما تم ضبط 92 هاربا من جنح الحبس الجزئى وضبط (18) هاربا من جنح الحبس المستأنف، وشملت ضبط هارب من تنفيذ حكم غيابى بالسجن 3 سنوات فى جناية مخدرات وهو المحكوم عليه "حسن. م" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 2774 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2011 م "مخدرات"، وشملت الجهود ضبط 68 حكم غرامات و39 حكم مخالفات، بإجمالى مبالغ محصلة 1210 جنيهات، وجارى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.