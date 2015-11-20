حبس ضابط 15 يوما لاتهامه بإطلاق النار على شخصين بسبب قطعة أرض فى سوهاج

قررت النيابة العامة بمدينة المراغة شمال محافظة سوهاج حبس "ب ش ذ" ضابط شرطة طبيب ويعمل بمستشفى الشرطة بمدينة نصر ويقيم بناحية قرية الغريزات دائرة مركز المراكز 15 يوما على ذمة التحقيق عقب قيامه بإطلاق الأعيرة النارية على عاملين بذات القرية مما أحدث إصابتهما، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج بسبب محاولته الاستيلاء على قطعة أرض يمتلكها المصابون بالقوة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بقيام ضابط طبيب بإطلاق النار على شخصين وإحداث إصابتهما بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات انتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام والعميد محمود حسن مفتش الأمن العام، وتبين من التحريات التى قادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة والنقيبان أمير الحويج وأحمد مصطفى المشنب معاونى المباحث بقيام "ب ش ذ" ضابط طبيب برتبة رائد يعمل بمستشفى مدينة نصر بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الميرى على "ا م ع ع" و"م ح م" مما نتج عنه إصابة الأولى بطلق نارى بالفخذ والثانى بطلق نارى بالركبة من الخلف وتم نقلهما للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

وأشارت التحريات أن سبب الخلاف محاولة المتهم الاستيلاء على قطعة أرض ملك المجنى عليهما بالقوة مع استغلال النفوذ، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 5037 جنح المركز، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.