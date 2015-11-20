وفاة والد عنتيل حزب النور بالإسماعيلية بعد أزمة صحية مفاجئة

توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والد مرشح حزب النور صاحب الفيديوهات والصور الجنسية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نتيجة إصابته بأزمة صحية مفاجئة أدت إلى وفاته.

كانت قضية مرشح حزب النور عن الدائرة الثالثة بالإسماعيلية قد تم تداولها فى الكثير من صفحات التواصل والمواقع الإخبارية، والمرشح يقف مكتوفى الأيدى أمام ما نشر ولم يبن حقيقة موقفه ولم يكذب ما نشر عنه.

واكتفى مرشح النور بالكتابة على صفحته: فيه السادة الأفاضل الأعزاء ظهر فيديو ملفق وبه صور مدلسة لا أعلم عنها شيئا وأقسم بالله العظيم أن هذه الصور وهذا الفيديو ليس لى أى صلة بى هو أنها صور تم فبركتها وعرضها بغرض تشويه صورتى أمام الناس قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولا أقول سوى إن الله حسبنا وهو نعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل مفسد فى الأرض.

وكذب عدد من مؤيدى المرشح بالدائرة الثالثة بالإسماعيلية ما نشر على المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى عن مرشح حزب النور مدعين أن وراء ما نشر أحد منافسيه ولا يصدقون ما نشر عنه.

وفى المقابل لم يصدر حزب النور بالإسماعيلية، أى بيانات بخصوص المرشح سوى بوست يقول فيه إنه سيحاسب من نشر الصور والفيديوهات قانونيا وأنه يقف خلف مرشحه.

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