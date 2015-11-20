النيابة تأمر بحبس 8 متهمين 4 أيام على ذمة قضية جلب مخدرات بدمياط

أمر المستشار أحمد القزاز وكيل النائب العام بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام لنيابات دمياط وسكرتارية معتز عرنسة، بحبس 8 متهمين فى قضية جلب المخدرات التى تم ضبطها بالقرب من سواحل عزبة البرج منذ عدة أيام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وهم 7 من طاقم المركب وبينهم شخص من أصحاب الشحنة، وكذلك تم إصدار قرار ضبط وإحضار لثلاثة هاربين بينهم 2 من أصحاب الشحنة.

وكان رجال مباحث المخدرات بالإدارة العامة لمباحث المخدرات بقيادة العقيد وائل الزهار، وبالتنسيق مع قوات البحرية المصرية قد تمكنوا من ضبط مركب صيد تابع لأسطول عزبة البرج بدمياط، ويحمل اسم "الحاج منشاوى الحديث" بعد متابعتها لمدة شهر واستصدار قرار من النيابة العامة بضبطها، بعد أن أثبتت التحريات أن المركب يسهل عملية جلب المواد المخدر، حيث ضبط على متنه طن من مخدر الحشيش معبأ داخل براميل وكذلك 760 ألف قرص مخدر "كيبتاجون" بغرض إغراق الأسواق المصرية بها، وتحرر عن ذلك محضر رقم 2083 لسنة 2015 جنايات مركز دمياط.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الشحنة تم تسليمها إلى طاقم المركب بالمياه الدولية وقادمة من دولة قبرص لصالح 3 من التجار مقيمين بمدينة رأس الحكمة بمرسى مطروح، هم "شريف.م.ح"، و"مبروك.م..ص" مطلوب ضبطهما و"خليفة ق م" محبوس على ذمة القضية، وتم تحديد مكان التسليم بمدينة عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط تمهيدا لنقل الشحنة إلى مرسى مطروح.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على مركب الصيد المضبوطة بميناء بورسعيد بعد أن تمكن فريق البحرية المصرية من سحبها إلى الميناء انتظارًا لورود تقرير تحريات دولى وارد من دولتى سوريا وقبرص حول ملابسات الواقعة، وكذلك تم إرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائى وتحويل باقى الشحنة إلى جمارك إسكندرية تحت التحفظ للتصرف فيها بالطرق القانونية.

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