الضوء الأخضر لتجربة زرع رحم لسيدة تعانى من عقم رحمى فى فرنسا

حصل طبيب أمراض النساء وفن التوليد الفرنسى "تريستان – جوتيه" فى مركز وحدة الاستقبال فى الجامعة بمدينة ليموج الفرنسية على الضوء الأخضر من السلطات الوطنية للأمن الصحى والعقاقير فى فرنسا فى تجربة زرع رحم لـ(8) سيدات يعانين من عقم رحمى بعد دراسات وأبحاث منذ 1999 أجريت على الحيوانات وذلك بعد أخذ رحم سيدة توفيت بالسكتة الدماغية، بحيث يتم أخذ أعضاء عديدة دون مشاكل خاصة.

وستجرى زراعة أول رحم فى نهاية 2016 ثم ينتظر عام للتأكد من عملية الزرع وتبدأ عملية الحمل عن طريق التلقيح الصناعى وأن أول عملية وضع ستتم قبل نهاية 2018.

وكانت السويد قد أجرت أول عملية زرع رحم وأول مولود فى أكتوبر 2014 وتابع فريق أطباء جامعة جوتوبرج السويدية هذه العمليات حتى تم ميلاد أربعة مواليد فى شهر يونيو الماضى والذى تم الإعلان عنها فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض النساء والولادة فى مدينة نيس الفرنسية.

وفى شهر سبتمبر الماضى، حصل فريق من الباحثين البريطانيين على الضوء الأخضر لتجربة زرع الرحم لعشرات من النساء البريطانيات وستبدأ الدراسة فى 2016 بعد حصولهم على رحم من سيدة توفيت بالسكتة الدماغية.

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