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الداخلية تضبط 10 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

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الداخلية تضبط 10 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة الداخلية تضبط 10 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة
نجح قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة والتجارة الداخلية، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية" فى ضبط (10934) قضية متنوعة وتنفيذ (873) حكما قضائيا خلال 24 ساعة.

تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادى، إستمراراً للحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
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