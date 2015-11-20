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"مكافحة المخدرات" تضبط 60 طربة حشيش وآلاف الأقراص المخدرة خلال 24 ساعة

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"مكافحة المخدرات" تضبط 60 طربة حشيش وآلاف الأقراص المخدرة خلال 24 ساعة "مكافحة المخدرات" تضبط 60 طربة حشيش وآلاف الأقراص المخدرة خلال 24 ساعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات أمن "الشرقية، البحيرة، الغربية، الإسكندرية، مطروح، أسوان" خلال الـ24ساعة الأخيرة، من ضبط العديد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبط 60 طربة حشيش وآلاف الأقراص المخدرة.

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.
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