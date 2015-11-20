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الداخلية تضبط 13 قضية تهرب ضريبى و3 سيارات مخالفة لقانون الإعفاء الجمركى

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الداخلية تضبط 13 قضية تهرب ضريبى و3 سيارات مخالفة لقانون الإعفاء الجمركى الداخلية تضبط 13 قضية تهرب ضريبى و3 سيارات مخالفة لقانون الإعفاء الجمركى
تمكنت شرطة التهرب الضريبى من ضبط (13) حالة تهرب ضريبى، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، و(3) قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

كما تم ضبط (3) سيارات لمخالفتهم قانون الإعفاءات الجمركية، وضبط (31) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ (88) أحكام قضائية متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة.
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