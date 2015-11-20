الداخلية تضبط 74 قضية اتجار بالبشر وتسول وتشغيل للأطفال خلال 24 ساعة

تمكنت مباحث رعاية الأحداث بإشراف اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية، من ضبط (74) قضية متعلقة بجرائم الأحداث وإستغلالهم وإفسادهم.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة وزارة الداخلية فى مجال الأمن الإجتماعى، الذى يستهدف حماية الطفولة والأمومة وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الإجتماعية والتطبيق الحاسم لقانون الطفل ومكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالأطفال وإستغلالهم وإفسادهم وضبط مرتكبيها، ومكافحة ظاهرة أطفال الشوارع.

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