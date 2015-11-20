ضبط 16 قطعة سلاح نارى و80 قضية تموينية وإعدام 12 كلب ضال فى حملة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط عدد كبير من الأسلحة الغير مرخصة والقضايا التموينية، وذلك في الحملة التى شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون والأسواق.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 16 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين، عبارة عن (2 بندقية آلية، 2 مسدس و3 بندقية خرطوش، و9 فرد محلي الصنع) بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 80 قضية تموينية متنوعة عبارة عن 36 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و16 عدم حمل شهادة صحية، كما تم ضبط شخص بحوزته 43 زجاجة خمور بقصد الاتجار، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، بينما تمكنت شرطة المرافق من تحرير 231 محضر مخالفة بينهم إعدام 12 كلب ضال بمراكز المحافظة المختلفة.

كما تمكنت مباحث المرور من تحرير 1636محضر مخالفة متنوعه، وضبط 23 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

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