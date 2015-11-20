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أمن القاهرة يطارد تجار السلاح ويضبط 5 متهمين بحوزتهم 6 قطع أسلحة وذخيرة

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أمن القاهرة يطارد تجار السلاح ويضبط 5 متهمين بحوزتهم 6 قطع أسلحة وذخيرة أمن القاهرة يطارد تجار السلاح ويضبط 5 متهمين بحوزتهم 6 قطع أسلحة وذخيرة
وجهت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حملات أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية المشهور عنهم الاتجار فى الأسلحة والمواد المخدرة، بقصد إحباط محاولاتهم ترويج الأسلحة على عملائهم من العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون بقصد استخدامها فى أعمال الشغب وخاصة قبل أيام من إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والتى تضم القاهرة.

وخلال الحملات تمكن النقيب ماجد صبرى معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط كل من "أحمد ا أ " 40 سنة، عاطل، و"شريف أ ح " 28 سنة، عاطل، وبحوزتهما 3 سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 12 مم، وفرد خرطوش عيار 16مم، فرد خرطوش عيار 12مم بروحين و5 طلقات من ذات العيار "بقصد الدفاع و400 قرص مخدر بقصد الاتجار.

كما تمكن كل من النقيب أحمد سمير معاون مباحث قسم شرطة روض الفرج، والملازم أول محمد شبانة الضابط بالقسم، من ضبط "عمرو ع ر" 30 سنة، سائق، وبحوزته سلاح نارى "فرد روسى" و15 طلقة من ذات العيار، وطبنجة صوت و35 طلقة صوت " بقصد الدفاع.

وتمكن النقيب شريف السماحى معاون مباحث قسم شرطة الجديدة، من ضبط "محمد ش ع" 42 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش و4 طلقات من ذات العيار"، بقصد الدفاع، ونجح النقيب أحمد عبد العظيم أبو سنة معاون مباحث قسم شرطة الساحل، من ضبط "أحمد س أ " 28 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار" بقصد الدفاع.

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مصر 365

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