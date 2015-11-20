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حبس 3 أشخاص 4 أيام لاختطافهم طفلا وطلب فدية 100 ألف جنيه فى بنى سويف

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حبس 3 أشخاص 4 أيام لاختطافهم طفلا وطلب فدية 100 ألف جنيه فى بنى سويف حبس 3 أشخاص 4 أيام لاختطافهم طفلا وطلب فدية 100 ألف جنيه فى بنى سويف
أمر المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابة بنى سويف، بحبس ثلاثة أشخاص أربعة أيام، لاتهامهم باختطاف طفل 15 عاماً والمطالبة بفدية 100 ألف جنيه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ببا، تفيد بقيام شنودة عبد الله مقيم بمركز ببا جنوب المحافظة بتقديم بلاغ بقيام مجهولين باختطاف نجله يوسف 15 سنة والمطالبة بفدية 100 ألف جنيه.

وعلى الفور كلف مدير الأمن رئيس المباحث الجنائية العميد خلف حسين بسرعة تتبع الجناة وإطلاق سراح الطالب المختطف. وتتبع العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية اتصالات المتهمين ومن خلال التحريات والمساومات التى تمت بين والد الطفل والمتهمين.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى عمل كمين للمتهمين وضبطهم، وتبين أن زوج شقيق الطفل المختطف ويدعى "جرجس.ف.ى" هو من قام باختطاف الطالب لمروره بضائقة مالية بمساعدة اثنين من أصدقائه بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة.

وأمام العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية، اعترف المتهمون بالواقعة، وتم التحفظ عليهم وتحرير محضر بالواقعة، ليأمر المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365