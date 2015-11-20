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مسئول أمريكي: لايوجد أي خطر لوقوع هجمات إرهابية مشابهة لباريس

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مسئول أمريكي: لايوجد أي خطر لوقوع هجمات إرهابية مشابهة لباريس مسئول أمريكي: لايوجد أي خطر لوقوع هجمات إرهابية مشابهة لباريس

الشرطة الفرنسية

أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) جيمس كومي، عدم وجود أي خطر جدي لوقوع هجوم على الأراضي الأمريكية مشابه للهجمات التي وقعت في باريس الجمعة الماضي.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي عن كومي قوله – خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة العدل لوريتا لينش “إن منفذي هجمات باريس لا تربطهم على ما يبدو أي صلة بالولايات المتحدة، لكنه حث الأمريكيين على توخي اليقظة للأخطار المحتملة “.

وأشار إلى أن التركيز الأمني في الولايات المتحدة ينصب بالدرجة الأولى على “الذئاب المنفردة” الذين ينفذون هجمات من تلقاء أنفسهم متأثرين غالبا بالحملات التي تقف خلفها التنظيمات الإرهابية.

وأكد كومي أن الولايات المتحدة مستمرة في مراقبة هؤلاء الأشخاص، داعيا الأمريكيين إلى عدم الهلع وتعطيل حياتهم اليومية بسبب التهدديات .. مشيرا إلى أن الخوف هو الهدف الذي يسعى المتشددون إلى تحقيقه.

وكانت السلطات في نيويورك اتخذت إجراءات لطمأنة السكان بعد نشر تنظيم “داعش” شريط يهدد فيه الولايات المتحدة.

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