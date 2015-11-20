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السعودية تستضيف المعارضة السورية منتصف ديسمبر

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السعودية تستضيف المعارضة السورية منتصف ديسمبر السعودية تستضيف المعارضة السورية منتصف ديسمبر

ذكر تلفزيون العربية الحدث يوم الخميس أن المملكة ستستضيف مؤتمرا يهدف لتوحيد المعارضة السورية في منتصف ديسمبر .

يأتي المؤتمر بعد اتفاق دولي على بدء محادثات بين والمعارضة في سوريا بحلول الأول من يناير.

وبحسب رويترز قال عبد الله المعلمي مندوب السعودية في الأمم المتحدة لتلفزيون العربية “السعودية حريصة على جمع شمل المعارضة السورية ومساعدتها على التقدم بكلمة واحدة وموقف موحد.”

وأضاف أن المؤتمر سيشمل “كل أطياف المعارضة” بما في ذلك شخصيات مقيمة داخل سوريا.

ورفض المعلمي تحديد تاريخ للمؤتمر لكن مسؤولا بالحكومة السعودية قال إن من المتوقع عقده في 15 ديسمبر.

ولم يتسن على الفور الاتصال برموز من المعارضة السورية للحصول على تعليق.

وعقدت محادثات دولية في فيينا الأسبوع الماضي شاركت فيها دول منها السعودية وتركيا وإيران والدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووضعت خطة تشمل محادثات رسمية بين الحكومة والمعارضة بحلول الأول من يناير.

وقالت مصادر دبلوماسية عقب تلك المحادثات إن السعودية – التي تدعم معارضين يسعون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد – ستنظم مؤتمرا لتوحيد المعارضة السياسية هناك.

 

 

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