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ساويرس: لم ألتق سيف اليزل منذ 2013.. وأتحدى "خير الله" إثبات عكس ذلك

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ساويرس: لم ألتق سيف اليزل منذ 2013.. وأتحدى "خير الله" إثبات عكس ذلك ساويرس: لم ألتق سيف اليزل منذ 2013.. وأتحدى "خير الله" إثبات عكس ذلك
نفى المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، مؤسس حزب المصريين الأحرار، ما قاله الفريق حسام خير الله القيادى بالتحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، بشأن لقائه سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة "فى حب " للحديث حول تشكيل المقبلة.

وقال ساويرس: "لم ألتقى "سيف اليزل" منذ 2013، ولن أخفى لقائى لو حدث، فهو صديق فى المقام الأول، رغم أن تصريحاته عن "المصريين الأحرار" فى بعض الأحيان غير موفقة".

وعن تأكيد "خير الله" أن هذا اللقاء موثق، قال "ساويرس" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "أتحداه أن يثبت ذلك، حديثه غير صحيح، فضلا عن أن تصريحاته فى أغلب الأحيان يجانبها الصواب"، مضيفا فى تعليقه على موقف الحزب من الائتلاف الذى تشكله "فى حب مصر"، أن الحزب موقفه واضح بشأن ذلك الأمر، بأننا لن نتخذ أى قرار حول تحالفات أو ائتلافات إلا بعد انتهاء الانتخابات، متابعا: "وسيكون قرارنا بالتشاور مع نواب الحزب وقياداته بشكل مؤسسى".


>بعد تصريحات حسام خير الله..سيف اليزل: ساويرس صديقى ولم نلتق منذ2013
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