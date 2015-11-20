حزب النور يحقق فى واقعة "عنتيل" الإسماعيلية وفق الشريعة الإسلامية

أكدت مصادر قيادية داخل حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن الحزب فتح تحقيقا شاملا فى واقعة "ح ع" مرشح الحزب عن الدائرة الثالثة محافظة فى الإسماعيلية، بعد نشر فيديوهات ومقاطع ومحادثات جنسية بين مرشح الحزب وفتيات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيجرى تحقيقا، ويصدر بياناً لإظهار الحقيقة كاملة للرأى العام، مشيرا إلى أن حزب النور لن يستند إلى مواقع التواصل الاجتماعى فقط، بل سيكون هناك أموار أخرى سيعتمد عليها الحزب فى تحقيقه مع "ح. ع"، منها الاستعانة بأربعة شهود، وفقا للشريعة الإسلامية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شن فيه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هجوماً حاداً على الصفحة الرسمية لحزب النور، مطالبين الحزب باستبعاد مرشحه فى محافظة الإسماعيلية.

- نشطاء يهاجمون الصفحة الرسمية لحزب النور بسبب "عنتيل الإسماعيلية"