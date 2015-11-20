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وزير التموين يبحث مع ساويرس إقامة 5 مراكز لوجستيه لحفظ الحبوب والخضراوات

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وزير التموين يبحث مع ساويرس إقامة 5 مراكز لوجستيه لحفظ الحبوب والخضراوات وزير التموين يبحث مع ساويرس إقامة 5 مراكز لوجستيه لحفظ الحبوب والخضراوات
عقد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، اجتماعا مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، لبحث التعاون بين الشركة وجهاز تنمية التجارة الداخلية للبدء فى إقامة 5 مناطق لوجستيه فى محافظات القاهرة والإسماعيلية والشرقية وأسيوط والمنيا، لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة للحد من المهدر منها وتوفيرها بالأسواق بأسعار مخفضة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروع إنشاء أكبر نقل حديثة متطورة تتضمن حوالى 1500 شاحنة مرتبطة الكترونيا بنظام تحديد المواقع لنقل الأقماح والحبوب داخليا وخارجيا وإقامة ميناء جاف باستثمارات مبدئية تقدر بنحو مليار جنيه وتوفر حوالى 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، حيث يتم إقامة هذه المشروعات من خلال تحالف شركتى أوراسكوم وأرامكس مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعلى قطع الأراضى التى تمتلكها الهيئات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنها هيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات اليوم، أنه سيتم أيضًا إقامة أنشطة خدمية فى المناطق اللوجستيه تتمثل فى ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن تبريد وتجميد، بالإضافة إلى أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة وبورصات سلعية، كما سيتم تقديم خدمات بنكية ومالية ومراكز خدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين السيارات، مشيرا إلى أن هذه المشروعات سوف تؤدى إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد للسلع الغذائية والخضر والفاكهة والحبوب وتقليل المهدر منها وتقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك النهائى لاستخدام وسائل نقل مطابقة للمواصفات، وهذا يساعد على توفير السلع بأسعار مخفضة للمستهلكين والآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
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