بالفيديو.. مهندس إلكترونيات يبيع "غزل بنات" بالشارع: "نفسى اتوظف"

بعد دراسته بكلية الهندسة قسم إلكترونيات واتصالات، بحث عن وظيفة تناسب مجاله فى العديد من الشركات، لكنه فشل فأضطر أن يعمل بصناعة “غزل البنات” ويبيعه فى الشارع.

الشاب أحمد روى قصته لكاميرا “فيديو7 “، قائلاً:”أنا خريج كلية هندسة قسم إلكترونيات واتصالات وملقتش شغل فى البلد لأن البلد مفيهاش أى شغل ففكرت أشغل دماغى شوية ففكرت أعمل مشروع صغير لحد ما ربنا يسهل، فاتفرجت على فيديو صينى بيعمل غزل البنات بألوان وبدأت اتعلم منه واشتريت الماكينة وبدأت اتعلم عليها وأبيعها وتعتبر حاجة جديدة ملفتة للناس وتشغل السياحة والناس لما بتشوف غزل البنات بتنبهر بيه وبعمله بألوان كتيرة وببيع الواحدة بـ 5 جنيهات”.

وأشار أحمد إلى أمنيته الوحيدة فى الحياة، قائلاً :”نفسى أتوظف فى البلد دى، عشان تعبى ومذاكرتى مايروحش على الفاضى، أنا عايز اتوظف بس مش عايز حاجة تانى”.