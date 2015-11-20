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أساتذة وعلماء وشباب سعوديون يناشدون الدول العربية تشجيع السياحة لشرم الشيخ

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أساتذة وعلماء وشباب سعوديون يناشدون الدول العربية تشجيع السياحة لشرم الشيخ أساتذة وعلماء وشباب سعوديون يناشدون الدول العربية تشجيع السياحة لشرم الشيخ
أعلن أساتذة وعلماء وشباب من المملكة العربية دعمهم لمصر فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين ورفضهم لكل أشكال الإرهاب، مناشدين كل الدول العربية تشجيع السياحة إلى ، خاصة شرم الشيخ لما تتمتع به من أمن واستقرار وللوقوف، إلى جانب مصر وشعبها فى مواجهة ما يحاك ضدها من محاولات للنيل من استقرارها.

وأعلن الدكتور عبدالله صادق دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة عن أن لفيفا من أعضاء مجلس أمناء الجامعة يمثلون أساتذة من السعودية وعدة دول أخرى أطلقوا من على أرض شرم الشيخ بمصر حملة (مصر أمن وأمان)، والتى تؤكد وقوف الأشقاء السعوديين إلى جانب إخوانهم المصرين لتشجيع السياحة إلى مصر، حيث بدأت الحملة أول رحلاتها، والتى تستمر عدة أشهر لزيارة مصر، وتستهدف بعث رسالة اطمئنان بما تتمتع به مصر من أمن.

وأضاف أن هذه الحملة - التى بدأت اليوم - تأتى تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتنظيم رحلات يومية إلى شرم، وتم التنسيق لها مع سفير مصر بالسعودية السفير عفيفى عبدالوهاب والقنصل العام بجدة السفير عادل الألفي، حيث ستنظم الجامعة رحلات مجانية شهرية لأساتذتها وطلابها إلى شرم الشيخ.

وناشد أساتذة الجامعة والشباب والعلماء المشاركين فى تلك الرحلة كل أبناء الشعب السعودى والشعوب العربية التوجه لزيارة مصر ومعالمها السياحية الخلابة، وإعلان الدعم لشعب مصر فيما تواجهه حاليا.

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مصر 365

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