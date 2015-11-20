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وفد شركة الميناء يرفع لافتة تضامنية مع الشعب الروسى والفرنسى فور وصوله شرم

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وفد شركة الميناء يرفع لافتة تضامنية مع الشعب الروسى والفرنسى فور وصوله شرم وفد شركة الميناء يرفع لافتة تضامنية مع الشعب الروسى والفرنسى فور وصوله شرم
رفع وفد شركة ميناء القاهرة الجوى فور وصوله مطار شرم الشيخ الدولى صباح اليوم الجمعة، أعلام وروسيا وفرنسا، ولافتة كبيرة مطبوع عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيريه الفرنسى والروسى وصور عدد من ضحايا الحادث الإرهابى بباريس وضحايا الطائرة الروسية المنكوبة تعبيرًا عن التضامن مع شعوب العالم ضد الأعمال الإرهابية.

كانت شركة ميناء القاهرة الجوى، قد نظمت أولى رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ لتنظيم حملة لدعم السياحة فى هذا المنتجع تحت عنوان فى "حب مصر"، وذلك بتوجيهات من رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى اللواء طيار أحمد جنينة للعاملين بالشركة برفقة وفد صحفى وإعلامى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- رئيس شركة ميناء القاهرة: تنظيم رحلات أسبوعيا لشرم الشيخ لدعم السياحة
>

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مصر 365

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