أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مفاجأة.. كاميرات المراقبة ترصد مشاركة أباعود فى تنفيذ هجمات باريس

Google+ Print
مفاجأة.. كاميرات المراقبة ترصد مشاركة أباعود فى تنفيذ هجمات باريس مفاجأة.. كاميرات المراقبة ترصد مشاركة أباعود فى تنفيذ هجمات باريس

أخبار فرنسا

قالت إذاعة "أر تى إل" الفرنسية صباح اليوم الجمعة، إن العقل المدبر لأحداث باريس عبد الحميد أباعود كان قد تم رصده فى باريس ليلة الجمعة 13 نوفمبر قبل بدء الهجمات الإرهابية، حيث اكتشفت قوات الأمن تواجده فى مدينة مونروى، بعد أن تقدمت هيئة النقل ببياريس بمقطع بتواجده فى محطة مترو كروا دى شافو، كما تم رصده خلال بدء العملية الإرهابية بالقرب من مسرح باتاكلان.

وقالت الإذاعة الفرنسية، إن جهات التحقيق التى ما زالت تبحث عن دوره فى العملية تقول إنه من المحتمل أن يكون من ضمن المسلحين الذين قتلوا المواطنين فى المنطقة 10 و11 بباريس، حيث إنه تواجد فى مسرح الأحداث فى وقت وقوع الحادث.

يذكر أن وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف، قد قال خلال مؤتمر صحفى عقده أمس الخميس بعد الإعلان عن مقتل أباعود فى عملية نفذتها قوات نخبة الشرطة الأربعاء فى ضاحية سان دونى شمال باريس أنه كان ضالعا فى أربعة" من أصل ستة اعتداءات تم إحباطها فى فرنسا منذ الربيع" مشيرا خصوصا إلى مخطط للاعتداء على كنيسة فى منطقة فيلجويف بجنوب باريس فى أبريل والهجوم الفاشل على قطار تاليس فى أغسطس.


>

موضوعات متعلقة:


>مسئولون: 4 على الاقل من منفذى هجمات باريس مدرجون على قوائم أمريكية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات