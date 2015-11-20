مفاجأة.. كاميرات المراقبة ترصد مشاركة أباعود فى تنفيذ هجمات باريس

أخبار فرنسا

قالت إذاعة "أر تى إل" الفرنسية صباح اليوم الجمعة، إن العقل المدبر لأحداث باريس عبد الحميد أباعود كان قد تم رصده فى باريس ليلة الجمعة 13 نوفمبر قبل بدء الهجمات الإرهابية، حيث اكتشفت قوات الأمن تواجده فى مدينة مونروى، بعد أن تقدمت هيئة النقل ببياريس بمقطع فيديو بتواجده فى محطة مترو كروا دى شافو، كما تم رصده خلال بدء العملية الإرهابية بالقرب من مسرح باتاكلان.

وقالت الإذاعة الفرنسية، إن جهات التحقيق التى ما زالت تبحث عن دوره فى العملية تقول إنه من المحتمل أن يكون من ضمن المسلحين الذين قتلوا المواطنين فى المنطقة 10 و11 بباريس، حيث إنه تواجد فى مسرح الأحداث فى وقت وقوع الحادث.

يذكر أن وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف، قد قال خلال مؤتمر صحفى عقده أمس الخميس بعد الإعلان عن مقتل أباعود فى عملية نفذتها قوات نخبة الشرطة الأربعاء فى ضاحية سان دونى شمال باريس أنه كان ضالعا فى أربعة" من أصل ستة اعتداءات تم إحباطها فى فرنسا منذ الربيع" مشيرا خصوصا إلى مخطط للاعتداء على كنيسة فى منطقة فيلجويف بجنوب باريس فى أبريل والهجوم الفاشل على قطار تاليس فى أغسطس.



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