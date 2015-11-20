المقاولون العرب تنتهى من تنفيذ أول كوبرى هيدروليكى للنقل الثقيل ببورسعيد

أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، عن الانتهاء من تنفيذ أول كوبرى هيدروليكى، لمرور النقل الثقيل والحاويات ببورسعيد، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تجارب التشغيل التجريبى، حيث عبرت 6 كاسحات كبيرة بحمولة 280 طنا على متنها معدات عملاقة تُستخدم فى أعمال الحفر للقناة الجانبية بشرق بورسعيد.

وأضاف المهندس محسن صلاح، فى تصريحات صحفية له، أن تكلفة الكوبرى بلغت نحو 60 مليون جنيه، وتم تصميمه بحيث يحتوى على باكية ملاحية قابلة للفتح والغلق، بالإضافة إلى 4 باكيات خرسانية ليساهم فى حل مشكلة الاختناقات المرورية التى تسببها حركة مرور السيارات الثقيلة والشاحنات القادمة من وإلى منطقة الجمارك ببورسعيد.

من جانبه، قال الدكتور رشدى طاهر، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب إن الكوبرى يصل طوله 320 متراً وعرضه 15 متراً، و وزن الباكية المعدنية حوالى 156 طنا بأبعاد 19.2 متر للطول و14.8 متر للعرض، وإن المسافة بين الأعمدة فى حدود 22 متراً.

وأشار إلى أن الكوبرى يسهل الحركة الملاحية لقناة السويس على أحد روافدها، ويعد أول كوبرى بمصر مزود بنظام أمان كامل للتحكم فى سرعة فتح وغلق الكوبرى، معتمداً على أسطوانات هيدروليكية تتحكم فى ذراع ثقل الوزن، لتثبيت الكوبرى فى حالة الغلق، ولرفع وخفض ركائز الكوبرى ناحية محور الدوران، حيث يفتح بزاوية قصوى تصل لـ70 درجة، ويصل ارتفاع المجرى الملاحى 12 متراً من مستوى سطح البحر ويتحمل الكوبرى سرعة رياح تصل إلى 80 كم/ساعة.

- مسئولون: 4 على الاقل من منفذى هجمات باريس مدرجون على قوائم أمريكية