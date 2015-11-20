وصول 8500 طن بوتاجاز و250 سيارة لموانى السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمارجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 250 سيارة قادمة من جدة.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة هانج هاى وعلى متنها 252 طرد معدات ومهمات بترولية بوزن 1286 طن قادمة من الهند والسفينة ويست ويف لشحن 27 الف طن اسمنت معبأ قادمة من اليمن كما تغادر السفينة حسن وعلى متنها 6400 طن دقيق معبأ متجهة الى الصومال.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية وعلى متنها 72 شاحنة و8 راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 79 شاحنة و66 راكب و16 سيارة، كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 931 راكب و 35 سيارة و 21 شاحنة و السفينة نما اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و 11 راكب .

>على جانب أخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة و على متنها 163 راكب و 20 سيارة و 3 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 281 راكب و 31 سيارة و 19 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 32 سيارة و 10 راكب كما غادرت العبارة القاهرة و على متنها 687 راكب و 58 سيارة و 11 شاحنة و السفينة بيكادرين و على متنها 54 شاحنة و 10 راكب.

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 564 راكب و4 سيارة و 2 باص جيت والسفينة سينا و على متنها 28 براد و 4 تريلا .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 431 راكب و 1 سيارة و 1 تريلا و السفينة سينا و على متنها 23 براد و 3 تريلا كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 164 راكب و 4 براد و 1 سيارة و السفينة سينا و على متنها 19 براد و 22 تريلا .

وشهد ميناء شرم الشيخ مغادرة السفينة السياحية مين شيف 2 وعلى متنها 1827 سائح من مختلف الجنسيات متجهة إلى العقبة وذلك بعد انتهاء جولاتهم بمدينة شرم الشيخ.