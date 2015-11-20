أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

البدري يعبر عن استياءه من اهتمام الإعلام بحضور كوبر لتصفيات الأوليمبياد

Google+ Print
البدري يعبر عن استياءه من اهتمام الإعلام بحضور كوبر لتصفيات الأوليمبياد البدري يعبر عن استياءه من اهتمام الإعلام بحضور كوبر لتصفيات الأوليمبياد

عبر حسام البدري مدرب منتخب الأوليمبي عن استياءه من اهتمام الإعلام برغبة هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة بحضور منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة التي ستبدأ نهاية الشهر الجاري.

وسيلعب منتخب مصر الأوليمبي في الأخيرة في مجموعة تضم الجزائر ونيجيريا ومالي وسيتأهل الثلاثة الأوائل من البطولة إلى أويمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وأعلن كوبر في وقت سابق رغبته في السفر للسنغال من أجل متابعة الفريق المصري عن قرب وهو ما يقلق حسام البدري مدرب الأهلي السابق.

ورد لاعب المارد الأحمر السابق عبر قناة تن منفعلا عندما سؤل عن حضور كوبر:"وجوده لن يؤثر في شيء".

"لن يعطي اللاعبين دفعة أو حافز. هذا فقط كلام الإعلام وهو ما يمثل ضغطا على اللاعبين".

ويضم الأوليمبي المصري العديد من عناصر فريق الفراعنة الأول الذين يعتمد عليهم كوبر بنسب متفاوتة مثل رامي ربيعة ومحمود كهربا ورمضان صبحي ومصطفى فتحي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر