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طارق مصطفى يعتذر عن مهمة الاتحاد.. وفشل المفاوضات مع الأجانب

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طارق مصطفى يعتذر عن مهمة الاتحاد.. وفشل المفاوضات مع الأجانب طارق مصطفى يعتذر عن مهمة الاتحاد.. وفشل المفاوضات مع الأجانب

اعتذر طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق عن عدم تولي مسؤولية مهمة المدرب العام في فريق الاتحاد السكندري مع مدير فني أجنبي.

وكان طارق مصطفى قد اعتذر عن عدم تولي المسؤولية بسبب رسائل تهديد وشتائم.

وعلم FilGoal.com أن محاولات إقناع طارق مصطفى فشلت.

كما فشلت المفاوضات مع الثلاثي الأجنبي المرشح باولو دوارتي وجورفان فييرا وسيموندي دون إبداء أسباب.

حالة التخبط التي أصابت إدارة الاتحاد أشعلت غضب جمهور الاتحاد بحسب مراسل FilGoal.com في الإسكندرية في ظل عدم وضوح الرؤية بعد فسخ التعاقد مع ستويهو ملادينوف المدرب البلغاري.

وفسخ الاتحاد عقده مع مدربه البلغاري وحصل على 50 ألف دولار وتم تسوية مستحقاته.

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