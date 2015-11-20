تقرير تونسي - الزمالك والأهلي مهتمان بضم مهاجم الصفاقسي.. أحدهما يريده فورا

هل قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتبديل موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 من شهر نوفمبر إلى يونيو؟ عمرو شاهين مدير التسويق يجيب لـFilGoal.com.

وتأهل منتخب مصر لمرحلة دور المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال ويقبع الفراعنة حاليا في التصنيف الثالث.

وتحدث شاهين لـFilGoal.com قائلا:"كل ما تم ترويجه في الوقت السابق عن أن قرعة المونديال سوف تقام في شهر نوفمبر هو أمر غير صحيح تماما".

وأوضح"حتى الآن لا يوجد موعد محدد لإجراء القرعة".

وبسؤاله عن أن الموعد المعروف لإجراء القرعة هو شهر يونيو المقبل أجاب"بالفعل هناك مقترح لإجرائها في ذلك الوقت".

وأكمل"لكنه يظل مجرد مقترح ولم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائي".

هذا عن موعد إجراء القرعة فماذا عن التصنيف فاختيار الموعد سيؤثر بالطبع في التصنيف وكان هذا هو السؤال التالي لمدير التسويق بالكاف.

ورد شاهين"عندما يتم اختيار موعد محدد سيكون التصنيف بناء على الشهر الذي سبقه".

وأتم"فعلى سبيل المثال إذا تم إجراء القرعة في شهر يونيو فالتصنيف سيكون بناء على نتائج شهر مايو وهكذا".